Эксперт прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с НСН прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России.

«Моногорода — это такая вещь, которая быстро не меняется. Нужно менять структуру городской экономики, бюджетообразующие предприятия», — заявил он.

По его словам, необходимо или закрывать завод и город, или строить там какие-то дополнительные предприятия, создавать новые виды деятельности, чтобы была возможность диверсифицировать структуру экономики.

Как считает Вардомский, ещё один путь — изменить критерии отнесения к моногородам.

Со своей стороны, доцент Высшей школы урбанистики имени Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Иван Медведев в беседе с Nation News выразил мнение, что в моногородах нужно улучшать общественные пространства и локальную культуру.

«Я думаю, что в России реалистично развивать эти моногорода и делать программы развития», — сказал он.

Ранее в Минэкономразвития заявили о намерении пересмотреть список моногородов в 2020 году.