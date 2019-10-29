Эксперт прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России

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Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с НСН прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России.
Эксперт прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России
  • РИА Новости

«Моногорода — это такая вещь, которая быстро не меняется. Нужно менять структуру городской экономики, бюджетообразующие предприятия», — заявил он.

По его словам, необходимо или закрывать завод и город, или строить там какие-то дополнительные предприятия, создавать новые виды деятельности, чтобы была возможность диверсифицировать структуру экономики.

Как считает Вардомский, ещё один путь — изменить критерии отнесения к моногородам.

Со своей стороны, доцент Высшей школы урбанистики имени Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Иван Медведев в беседе с Nation News выразил мнение, что в моногородах нужно улучшать общественные пространства и локальную культуру.

«Я думаю, что в России реалистично развивать эти моногорода и делать программы развития», — сказал он.

Ранее в Минэкономразвития заявили о намерении пересмотреть список моногородов в 2020 году.

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