В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

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В Госдуме рассматривают возможность сокращения числа моногородов в России почти вдвое — с 321 до 170-ти. Об этом газете «Известия» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

По данным издания, в Госдуме и правительстве неоднократно обсуждали вопрос сокращения числа моногородов в России. Министр экономического развития Максим Орешкин планировал провести «сплошной пересмотр перечня моногородов» и не исключил существенного сокращения их количества.

В Минэкономразвития заявили о намерении пересмотреть список моногородов в 2020 году. Почти половина из них может остаться без федеральной поддержки. В связи с этим эксперты сомневаются, что исключённые из перечня населённые пункты смогут обойтись без поддержки государства. 

Также сообщается, что Минэкономразвития выступило с инициативой выделить 18,6 млрд рублей на новую программу развития моногородов. Однако правительственная комиссия её не поддержала.

В начале сентября сообщалось, что с 2016 по 2018 год в российских моногородах было создано более 400 тыс. рабочих мест и проведены мероприятия по развитию здравоохранения, образования и благоустройству городских пространств. Также сообщалось, что Фонд развития моногородов совместно с Московской школой управления «Сколково» и РАНХиГС разработал образовательную программу управленческих команд моногородов, обучение по которой прошли более 1,5 тыс. человек.

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