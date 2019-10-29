Аэропорт Симферополь обслужил рекордное число чартерных рейсов в 2019 году

Международный аэропорт Симферополь обслужил рекордное количество чартерных рейсов в 2019 году, сообщает «Крыминформ».

В курортном сезоне он принял и отправил 676 таких рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс. пассажиров.

«Число перевезённых чартерными рейсами пассажиров выросло на 30% по сравнению с 2018 годом. Эти показатели стали рекордными в новейшей истории аэропорта Симферополь», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Наибольшее число чартерных рейсов в регион в этом году выполнено из аэропортов Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Чартеры выполнялись с апреля до конца сентября.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.