Аэропорт Симферополь обслужил рекордное число чартерных рейсов в 2019 году

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Международный аэропорт Симферополь обслужил рекордное количество чартерных рейсов в 2019 году, сообщает «Крыминформ».
Аэропорт Симферополь обслужил рекордное число чартерных рейсов в 2019 году
  • РИА Новости

В курортном сезоне он принял и отправил 676 таких рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс. пассажиров.

«Число перевезённых чартерными рейсами пассажиров выросло на 30% по сравнению с 2018 годом. Эти показатели стали рекордными в новейшей истории аэропорта Симферополь», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Наибольшее число чартерных рейсов в регион в этом году выполнено из аэропортов Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Чартеры выполнялись с апреля до конца сентября.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.

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