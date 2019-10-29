На конкурс «Лидеры России» поступило более 2,3 тысячи заявок из Омской области

На конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 2,3 тыс. заявок из Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По этому показателю область заняла 22-е место.

Лидерами по количеству заявок стали Москва (более 45 тыс.), Санкт-Петербург (18,5 тыс.) и Московская область (13,9 тыс.).

Всего конкурсная комиссия зарегистрировала почти 234 тыс. обращений из всех российских регионов, а также из 68 стран.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала старт третьего сезона, в котором она выступает в качестве одного из наставников.