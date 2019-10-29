Названы регионы — лидеры по числу кроссоверов и внедорожников

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Стали известны регионы — лидеры по количеству кроссоверов и внедорожников, сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Названы регионы — лидеры по числу кроссоверов и внедорожников
  • РИА Новости

Первое место занимает Москва (1,26 млн автомобилей указанного типа).

Далее следуют Московская область (768,7 тыс.), Санкт-Петербург (527,8 тыс.), Краснодарский край (320,4 тыс.), Свердловская (291,4 тыс.) и Нижегородская (254,6 тыс.) области.

В первую десятку также попали Татарстан и Башкирия — 253,7 тыс. и 249,6 тыс. соответственно. Замыкают список Новосибирская (233,2 тыс.) и Самарская (222,5 тыс.) области.

Ранее Newinform сообщало, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.

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