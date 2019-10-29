На Камчатке посмертно наградили подростка, спасшего брата от медведя

На Камчатке посмертно наградили 15-летнего Радиона Буракова, погибшего при спасении двоюродного брата от медведя. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Подростку присуждена медаль «За спасение погибавших».

«Этот 15-летний человек совершил настоящий подвиг. В минуты смертельной опасности он не просто не оставил в беде младшего брата, он спас его ценой собственной жизни», — цитирует губернатора Владимира Илюхина сайт регионального правительства.

Инцидент произошёл 5 ноября 2018 года, когда Бураков и его 13-летний родственник возвращались с водозабора. Медведь напал на младшего мальчика, а подросток попытался оттолкнуть хищника и принял удар на себя.

Ранее Newinform сообщал, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.