В Москве у пенсионерки пытались отобрать квартиру

Неизвестные пытались с помощью поддельного паспорта отобрать у 94-летней жительницы Москвы квартиру в Таганском районе, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступило заявление от гражданки 1925 года рождения о том, что некоторое время назад к ней приходили неизвестные лица, которых она не запомнила, и интересовались, не продаёт ли гражданка свою квартиру за 2,5 млн рублей», — заявили в МВД.

Пенсионерка рассказала, что родственников у неё нет, она живёт одна и не намерена продавать жильё. По словам женщины, неизвестные пытались продать квартиру от её имени.

Также подозреваемые, по данным полиции, с помощью юридической фирмы пытались по поддельному паспорту оформить квартиру на себя, но сделать это у них не получилось.

МВД возбудило дело по ст. 159 УК России.

Ранее в Москве у пенсионерки украли ценности на сумму 1 млн рублей.