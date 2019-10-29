В Москве у пенсионерки пытались отобрать квартиру

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Неизвестные пытались с помощью поддельного паспорта отобрать у 94-летней жительницы Москвы квартиру в Таганском районе, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 
В Москве у пенсионерки пытались отобрать квартиру
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступило заявление от гражданки 1925 года рождения о том, что некоторое время назад к ней приходили неизвестные лица, которых она не запомнила, и интересовались, не продаёт ли гражданка свою квартиру за 2,5 млн рублей», — заявили в МВД.

Пенсионерка рассказала, что родственников у неё нет, она живёт одна и не намерена продавать жильё. По словам женщины, неизвестные пытались продать квартиру от её имени. 

Также подозреваемые, по данным полиции, с помощью юридической фирмы пытались по поддельному паспорту оформить квартиру на себя, но сделать это у них не получилось.

МВД возбудило дело по ст. 159 УК России. 

Ранее в Москве у пенсионерки украли ценности на сумму 1 млн рублей.

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