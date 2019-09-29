В Москве у пенсионерки украли ценности на сумму 1 млн рублей

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Неизвестный проник в дом пенсионерки в поселении Воскресенское в ТиНАО города Москвы и похитил деньги и драгоценности на общую сумму более 1 млн рублей.
В Москве у пенсионерки украли ценности на сумму 1 млн рублей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Неизвестный путём отжатия панорамной двери проник в двухэтажный жилой дом по указанному адресу, где в комнате на втором этаже, взломав металлический сейф, совершил кражу денежных средств и ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя ведомства.

В правоохранительных органах также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее сообщалось о краже денег у 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Самаре.

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