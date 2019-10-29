В Москве девушку обокрали во время спектакля в полной темноте

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В Москве у девушки украли планшет во время спектакля в «Гоголь-центре», который проходил в полной темноте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.
В Москве девушку обокрали во время спектакля в полной темноте
  • РИА Новости

«По словам девушки, в минувшую субботу на премьере спектакля при ней находилась сумка с iPad. После просмотра спектакля она поняла, что планшет пропал», — заявили в полиции.

Потерпевшая рассказала, что по задумке спектакля, проходившего в темноте, зрители должны были закрыть глаза «на неопределённое время».

При этом девушка обратилась в правоохранительные органы на следующий день, так как, по её словам, у неё не было свободного времени. 

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