В Москве девушку обокрали во время спектакля в полной темноте

В Москве у девушки украли планшет во время спектакля в «Гоголь-центре», который проходил в полной темноте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.

«По словам девушки, в минувшую субботу на премьере спектакля при ней находилась сумка с iPad. После просмотра спектакля она поняла, что планшет пропал», — заявили в полиции.

Потерпевшая рассказала, что по задумке спектакля, проходившего в темноте, зрители должны были закрыть глаза «на неопределённое время».

При этом девушка обратилась в правоохранительные органы на следующий день, так как, по её словам, у неё не было свободного времени.

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