В Челябинской области возбуждено дело по факту гибели девятимесячного ребёнка

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятимесячного младенца.
В Челябинской области возбуждено дело по факту гибели девятимесячного ребёнка
  • РИА Новости

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Также из полиции в СКР передано уголовное дело, возбуждённое ранее по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Как пишет URA.RU, в ходе расследования будет проверена информация о том, что несколько дней ребёнок оставался в квартире без присмотра, и дана оценка действиям работникам социальных служб и органов опеки, где состояла на учёте его семья.

Согласно одной из версий, грудной младенец умер от голода после того, как мать оставила его в квартире с трёхлетней сестрой.

Ранее Udm-info.ru сообщало, что в Удмуртии завели дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спорткомплекса.

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