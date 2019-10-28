В Удмуртии завели дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спорткомплекса
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Завьяловском районе 25 октября. Около 17:30 мать с детьми двух и семи лет находилась на территории комплекса, включающего детскую площадку и спортивные сооружения. Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции у стадиона и повисла, зацепившись шарфом. Мать находилась рядом, но ничего не успела сделать.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована техническая и организационная документация. Устанавливаются обстоятельства гибели ребёнка.
Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром по делу о гибели 17-летней девушки.