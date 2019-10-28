В Удмуртии завели дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спорткомплекса

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В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спортивно-оздоровительного комплекса, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Удмуртии завели дело по факту гибели двухлетней девочки на территории спорткомплекса
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в Завьяловском районе 25 октября. Около 17:30 мать с детьми двух и семи лет находилась на территории комплекса, включающего детскую площадку и спортивные сооружения. Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции у стадиона и повисла, зацепившись шарфом. Мать находилась рядом, но ничего не успела сделать.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована техническая и организационная документация. Устанавливаются обстоятельства гибели ребёнка.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром по делу о гибели 17-летней девушки.

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