В Челябинске возбудили дело после проверки реконструкции памятника Ленину

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В Челябинске по материалам проверки реконструкции памятника Ленину на площади Революции возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК России «Халатность».
В Челябинске возбудили дело после проверки реконструкции памятника Ленину
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В ходе проверки, которая проводилась Контрольно-счётной палатой региона летом 2019 года, на гранитных плитах памятника были выявлены сколы и потёртости, а также обнаружено нарушение геометрии памятника. Согласно заключению ревизоров, ремонт памятника был проведён некачественно.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Всего на реконструкцию памятника было выделено 15 млн рублей.

«Бюджету региона нанесён значительный ущерб», — заявили в ведомстве.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске представили проект реконструкции главного корпуса оружейного завода.

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