В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала года

В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.

РИА Новости

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Наложено 4,8 тыс. арестов. Арестованное имущество реализовано на 103,6 млн рублей. 734 должника воспользовались правом на самостоятельную реализацию арестованного имущества. Получено 2,2 млн рублей. Как напомнили в ведомстве, арестованное приставами передаётся в Росимущество. Торги проходят на электронной торговой площадке. Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.