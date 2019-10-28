В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала года

Короткая ссылка
В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.
В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала года
  • РИА Новости
  • © Геннадий Аносов

Наложено 4,8 тыс. арестов. Арестованное имущество реализовано на 103,6 млн рублей.

734 должника воспользовались правом на самостоятельную реализацию арестованного имущества. Получено 2,2 млн рублей.

Как напомнили в ведомстве, арестованное приставами передаётся в Росимущество. Торги проходят на электронной торговой площадке.

Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить