В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала года
- РИА Новости
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Наложено 4,8 тыс. арестов. Арестованное имущество реализовано на 103,6 млн рублей.
734 должника воспользовались правом на самостоятельную реализацию арестованного имущества. Получено 2,2 млн рублей.
Как напомнили в ведомстве, арестованное приставами передаётся в Росимущество. Торги проходят на электронной торговой площадке.
Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что систему взыскания долгов с граждан России ждёт полное обновление — Минюст разработал концепцию нового закона, по которому станет обязательным досудебный возврат задолженности.