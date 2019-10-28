В Госдуме оценили идею использовать маткапитал для оплаты газификации

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.
В Госдуме оценили идею использовать маткапитал для оплаты газификации
  • © Государственная Дума РФ

«Материнский капитал можно потратить на приобретение жилья, на погашение ипотеки, на обучение детей и материнскую пенсию. Конечно, такое расширение было бы замечательно, потому что часто, построив дом, семья остаётся без коммуникаций, так как не хватает средств из семейного бюджета», — сказала Бессараб.

Как отметила депутат, проектно-сметную документацию и экспертизу для подключения к коммуникациям домовладельцы, как правило, делают за свой счёт, и эта статья расходов может достигать 30—40 тыс. рублей.

По мнению Бессараб, расширение списка вариантов использования маткапитала даёт особые преимущества.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить использование маткапитала для оплаты газификации.

Председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.

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