В Подмосковье рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва в армию

В Московской области рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, сообщает телеканал «360».

Они созданы на период осенней призывной кампании с 1 октября 2019 года. К участию в них ежедневно привлекаются юристы и представители призывных отделений военкоматов, а также медики.

Специалисты разъясняют призывникам и их семьям основы законодательства о военной службе, занимаются профилактикой нарушений.

Всего в регионе работает семь таких пунктов.

Ранее военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал о ходе осеннего призыва.