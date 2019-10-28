В Подмосковье рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва в армию

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В Московской области рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва в армию
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Они созданы на период осенней призывной кампании с 1 октября 2019 года. К участию в них ежедневно привлекаются юристы и представители призывных отделений военкоматов, а также медики.

Специалисты разъясняют призывникам и их семьям основы законодательства о военной службе, занимаются профилактикой нарушений.

Всего в регионе работает семь таких пунктов.

Ранее военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал о ходе осеннего призыва.

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