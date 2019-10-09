В Подмосковье рассказали о ходе осеннего призыва

Военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал о ходе осеннего призыва, сообщает телеканал «360».

Астахов отметил, что основным местом службы для новобранцев будут сухопутные войска, куда направили около 1,5 тыс. призывников.

Популярными частями также признаны Военно-космические силы и Росгвардия.

Что касается научных рот, то их запускали в качестве эксперимента в столичном регионе. Туда берут одарённых студентов и выпускников гражданских вузов, прежде всего технических.

«Весной этого года мы отправляли в научные роты. Мы отправляли, но набор проводили сами руководители. Те ответственные должностные лица, которые отвечают за формирование научных рот, этих ребят отслеживали по их научным работам, по той тематике, которую они ведут», — заявил Астахов.

Ранее сообщалось, что около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании.