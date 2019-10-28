Власти Якутии заключили соглашение с Фондом защиты прав дольщиков
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- РИА Новости
«Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года», — заявил Николаев.
На данный момент в реестре проблемных объектов в регионе находятся 15 домов. Как пояснил Говорун, в ноябре должен быть определён механизм восстановления прав первых четырёх домов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор по делу об обмане дольщиков.