Власти Якутии заключили соглашение с Фондом защиты прав дольщиков

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Глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заключили соглашение, посвящённое софинансированию завершения ряда проблемных домов в регионе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
Власти Якутии заключили соглашение с Фондом защиты прав дольщиков
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года», — заявил Николаев.

На данный момент в реестре проблемных объектов в регионе находятся 15 домов. Как пояснил Говорун, в ноябре должен быть определён механизм восстановления прав первых четырёх домов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор по делу об обмане дольщиков.

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