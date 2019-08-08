В Свердловской области вынесли приговор по делу об обмане дольщиков

Короткая ссылка
Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении застройщика по делу об обмане и присвоении денег дольщиков, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
В Свердловской области вынесли приговор по делу об обмане дольщиков
  • РИА Новости

Мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как заявила помощник областного прокурора Анастасия Мануйлова, подсудимый получил разрешение на возведение двух многоквартирных домов, но с октября 2014 по январь 2017 года лишь создавал видимость их строительства.

«Он активно привлекал денежные средства граждан, не намереваясь исполнять перед ними обязательств по предоставлению квартир в их собственность», — добавила Мануйлова.

Установлено, что строитель переводил полученные средства на счета фирм-однодневок.

Своими действиями он причинил ущерб 62 потерпевшим на общую сумму более 97,9 млн рублей.

Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить