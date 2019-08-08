В Свердловской области вынесли приговор по делу об обмане дольщиков

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении застройщика по делу об обмане и присвоении денег дольщиков, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как заявила помощник областного прокурора Анастасия Мануйлова, подсудимый получил разрешение на возведение двух многоквартирных домов, но с октября 2014 по январь 2017 года лишь создавал видимость их строительства.

«Он активно привлекал денежные средства граждан, не намереваясь исполнять перед ними обязательств по предоставлению квартир в их собственность», — добавила Мануйлова.

Установлено, что строитель переводил полученные средства на счета фирм-однодневок.

Своими действиями он причинил ущерб 62 потерпевшим на общую сумму более 97,9 млн рублей.

Вердикт в законную силу пока не вступил.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи перед судом предстанет обвиняемый в хищении 32 млн рублей при строительстве многоэтажки.