Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа самолёта Ан-24 , который в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна», — указано в документе.

Кроме того, президент наградил медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, сумевшую в одиночку открыть аварийные двери и помогшую пассажирам выбраться из салона, а также второго пилота Сергея Сазонова.

27 июня 2019 года самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

Во время посадки воздушное судно выехало за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнувшись со зданием очистных сооружений, и загорелось. Командир самолёта и бортмеханик погибли.

На борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.