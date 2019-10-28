Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

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Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа самолёта Ан-24 , который в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
  • © Следственный комитет РФ

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна», — указано в документе.

Кроме того, президент наградил медалью Нестерова бортпроводницу Елену Лапуцкую, сумевшую в одиночку открыть аварийные двери и помогшую пассажирам выбраться из салона, а также второго пилота Сергея Сазонова. 

27 июня 2019 года самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

Во время посадки воздушное судно выехало за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнувшись со зданием очистных сооружений, и загорелось. Командир самолёта и бортмеханик погибли. 

На борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.

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