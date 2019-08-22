Экипаж аварийно севшего Ан-24 в Бурятии представили к наградам

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Экипаж потерпевшего в конце июня крушение в Бурятии самолёта Ан-24 представили к государственным наградам.
Экипаж аварийно севшего Ан-24 в Бурятии представили к наградам
  • РИА Новости

«За проявленное мужество и профессионализм экипаж самолёта представлен к государственным наградам. Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к ордену Мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова», — цитирует РИА Новости представителя правительства Бурятии.

По его словам, в настоящий момент наградные документы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента России в Сибирском федеральном округе.

Авиакатастрофа произошла утром 27 июня. Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта.

В результате произошедшего погибли командир самолёта и бортмеханик.

Всего на борту находились 47 человек: 43 пассажира и четыре члена экипажа.

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