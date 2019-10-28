Телеканал RT запустил продажу ватников
- RT
В наличии имеется мужская и женская модели тёмного цвета. На спине куртки находится заплатка CENSORED, под которой скрыта напечатанная латиницей фраза.
Именно её на Чемпионате мира по футболу в прошлом году прокричал на камеру бразильский болельщик, выразив свой восторг Россией.
Его слова стали мемом.
«Наши волшебные ватники сделают патриотом даже типичного коренного британца. Купить такие можно на shop-rt.com», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян, опубликовав ролик про ватник.
- Телеканал RT запустил продажу ватников
В конце августа сообщалось, что у онлайн-магазина сувенирной продукции RT SHOP появился аккаунт в приложении Instagram.
Онлайн-магазин телеканала RT был открыт в конце 2018 года.