Телеканал RT запустил продажу ватников

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Магазин сувенирной продукции телеканала RT запустил продажу ватников.
Телеканал RT запустил продажу ватников
  • RT

В наличии имеется мужская и женская модели тёмного цвета. На спине куртки находится заплатка CENSORED, под которой скрыта напечатанная латиницей фраза.

Именно её на Чемпионате мира по футболу в прошлом году прокричал на камеру бразильский болельщик, выразив свой восторг Россией.

Его слова стали мемом.

«Наши волшебные ватники сделают патриотом даже типичного коренного британца. Купить такие можно на shop-rt.com», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян, опубликовав ролик про ватник.

  • Телеканал RT запустил продажу ватников

В конце августа сообщалось, что у онлайн-магазина сувенирной продукции RT SHOP появился аккаунт в приложении Instagram.

Онлайн-магазин телеканала RT был открыт в конце 2018 года.

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