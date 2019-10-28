Магазин сувенирной продукции телеканала RT запустил продажу ватников.

В наличии имеется мужская и женская модели тёмного цвета. На спине куртки находится заплатка CENSORED, под которой скрыта напечатанная латиницей фраза.

Именно её на Чемпионате мира по футболу в прошлом году прокричал на камеру бразильский болельщик, выразив свой восторг Россией.

Его слова стали мемом.

«Наши волшебные ватники сделают патриотом даже типичного коренного британца. Купить такие можно на shop-rt.com», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян, опубликовав ролик про ватник.

Телеканал RT запустил продажу ватников

В конце августа сообщалось, что у онлайн-магазина сувенирной продукции RT SHOP появился аккаунт в приложении Instagram.

Онлайн-магазин телеканала RT был открыт в конце 2018 года.