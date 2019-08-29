В Instagram появился аккаунт RT SHOP

У онлайн-магазина сувенирной продукции RT SHOP появился аккаунт в приложении Instagram.

На первом опубликованном снимке, сделанном на МАКС-2019, представлены фирменные футболки «Идём правее, на солнце». Все средства от их продажи идут на благотворительность.

21 августа RT запустил продажу футболок с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что все вырученные деньги RT отдаст людям, о которых пишет в проекте «Дальше действовать будем мы».

Онлайн-магазин телеканала RT был открыт в конце 2018 года.