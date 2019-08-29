В Instagram появился аккаунт RT SHOP
- @shoprtcom / Instagram
На первом опубликованном снимке, сделанном на МАКС-2019, представлены фирменные футболки «Идём правее, на солнце». Все средства от их продажи идут на благотворительность.
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RT на МАКС 2019! «Идем правее, на солнце» вместе с нашими новыми футболками! В продаже в RT SHOP – ссылка в шапке профиля. Все средства от продажи футболок будут перечислены на благотворительность! RT is at MAKS 2019! “Going to the right of the sun” along with our brand-new t-shorts. Now sold online at RT SHOP - link in profile. All proceeds from sales will go to charity. #rtshop #shoprtcom #MAKS2019 #идемправеенасолнцевдольрядовкукурузы
21 августа RT запустил продажу футболок с фразой «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которая принадлежит бортпроводнику самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.
Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что все вырученные деньги RT отдаст людям, о которых пишет в проекте «Дальше действовать будем мы».
Онлайн-магазин телеканала RT был открыт в конце 2018 года.