В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
  • РИА Новости

Песков заявил, что «эти данные абсолютно не совпадают» с полученными из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы: «там другие данные», которые «свидетельствуют о более благоприятных процессах».

При этом он отметил, что развитие малого и среднего бизнеса идёт «не без проблем» но «там констатируется рост».

Он пояснил, что существует ряд нюансов.

В качестве примера Песков привёл возможность перехода юридического лица из категории малого бизнеса в средний бизнес.

«Здесь разнонаправленные процессы, поэтому где-то количество сокращается, где-то оно увеличивается», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития сообщала, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. 

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