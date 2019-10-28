В Татарстане проводят проверку по факту гибели ребёнка в реке
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- РИА Новости
По предварительным данным, мальчика нашли в субботу, 26 октября, в реке Меша у деревни Кренни Сабинского района. В тот день ребёнок играл с детьми, пока его родители работали во дворе. Спустя некоторое время взрослые заметили пропажу мальчика и начали поиски.
Предполагается, что ребёнок мог поскользнуться и упасть в воду.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области завели дело по факту гибели ребёнка в Иртыше.