В Ростовской области осудили мужчину за ложное сообщение о бомбе в аэропорту

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В Ростовской области осудили мужчину, который сообщил о бомбе в аэропорту, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
В Ростовской области осудили мужчину за ложное сообщение о бомбе в аэропорту
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Инцидент произошёл в августе. 40-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в кол-центр одной из авиакомпаний и рассказал о предполагаемом взрывном устройстве. Проверка эту информацию не подтвердила.

Из-за звонка пришлось эвакуировать здание аэровокзала. Также были задержаны рейсы.

Суд приговорил мужчину к трём годам заключения условно. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.

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