Эксперт оценил возможность роста турпотока в Крым после создания игорной зоны

Заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин прокомментировал перспективу роста туристического потока в Крым после того, как там будет создана игорная зона.

По его мнению, открытие игорной зоны позволит увеличить турпоток в межсезонье и привлечёт новых туристов, в том числе из Европы.

«Если брать высокий сезон, то Ялта и так не испытывала недостатка туристов, а в межсезонье, зимний сезон это, конечно, обеспечит дополнительную загрузку», — заявил Толчин в беседе с НСН.

Он убеждён, что инфраструктура в Крыму уже достаточно развита, однако открытие игорной зоны сможет стимулировать её развитие и привлечь новых инвесторов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег».

«Крыминформ» сообщал, что в этом сезоне Крым посетили туристы из 159 стран.