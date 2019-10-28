Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, информирует РБК.

Министр заявил, что правительство найдёт деньги на соответствующий проект.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил он.

Как указал Орешкин, в настоящее время грузы из-за пассажирского сообщения доставляются из Петербурга в Москву через Псков, а запуск ВСМ «позволит разгрузить это направление за счёт разноколейности».

По его словам, также можно будет освободить аэропорты на пути следования ВСМ из-за перегруженности пассажирских перевозок.

Ранее в РЖД заявляли, что рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Петербург.

Осенью 2018 года в Кремле, говоря о проекте строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода, отмечали, что подобные «мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию».