Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Короткая ссылка
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, информирует РБК.
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Министр заявил, что правительство найдёт деньги на соответствующий проект.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил он.

Как указал Орешкин, в настоящее время грузы из-за пассажирского сообщения доставляются из Петербурга в Москву через Псков, а запуск ВСМ «позволит разгрузить это направление за счёт разноколейности».

По его словам, также можно будет освободить аэропорты на пути следования ВСМ из-за перегруженности пассажирских перевозок.

Ранее в РЖД заявляли, что рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Петербург.

Осенью 2018 года в Кремле, говоря о проекте строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода, отмечали, что подобные «мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить