Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
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- РИА Новости
Министр заявил, что правительство найдёт деньги на соответствующий проект.
«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил он.
Как указал Орешкин, в настоящее время грузы из-за пассажирского сообщения доставляются из Петербурга в Москву через Псков, а запуск ВСМ «позволит разгрузить это направление за счёт разноколейности».
По его словам, также можно будет освободить аэропорты на пути следования ВСМ из-за перегруженности пассажирских перевозок.
Ранее в РЖД заявляли, что рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Петербург.
Осенью 2018 года в Кремле, говоря о проекте строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода, отмечали, что подобные «мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию».