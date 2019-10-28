В Москве отметили снижение числа связанных с наркотиками преступлений
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- РИА Новости
«Мы видим хорошую статистику в области наркоситуации, снизилось количество преступлений. Но количество смертей от наркотиков не уменьшилось, а увеличилось», — сказал Собянин.
Он отмечает необходимость ужесточения борьбы с наркоторговлей в Москве.
«Это связано и с наркоторговлей в жилом секторе. У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками... Мы знаем точки распространения — те же ночные клубы, где надо системно, серьёзно наводить порядок», — рассказал мэр столицы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.