В Москве отметили снижение числа связанных с наркотиками преступлений

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В Москве снизилось число преступлений, связанных с наркотиками. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве отметили снижение числа связанных с наркотиками преступлений
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы видим хорошую статистику в области наркоситуации, снизилось количество преступлений. Но количество смертей от наркотиков не уменьшилось, а увеличилось», — сказал Собянин.

Он отмечает необходимость ужесточения борьбы с наркоторговлей в Москве.

«Это связано и с наркоторговлей в жилом секторе. У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками... Мы знаем точки распространения — те же ночные клубы, где надо системно, серьёзно наводить порядок», — рассказал мэр столицы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

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