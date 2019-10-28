Роспотребнадзор рассказал о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по гриппу

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Роспотребнадзор рассказал о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает Nation News.
Роспотребнадзор рассказал о самых популярных вопросах, поступивших на горячую линию по гриппу
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В выборку попали звонки, поступившие с 1 по 16 октября. Всего проведено около 44 тыс. консультаций.

Чаще всего россияне спрашивали, где сделать прививку, кто подлежит иммунизации, какие могут быть противопоказания, какой должна быть подготовка к вакцинации и какой может быть реакция. Таких вопросов оказалось не менее 15 тыс.

Около 5 тыс. вопросов касались вакцинации против гриппа. Звонивших интересовала и эпидемиологическая статистика по миру и России (более 10 тыс. вопросов).

Ещё 2 тыс. звонков были посвящены введению ограничительных мероприятий в образовательных и других организациях.

Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева в беседе с ФАН рассказала о мерах профилактики гриппа.

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