В Росгвардии прокомментировали законотворческую деятельность ведомства

Директор Росгвардии Виктор Золотов оценил масштабы законотворческой деятельности ведомства.

«За предшествующий трёхлетний период с момента образования Росгвардии проведён большой комплекс мероприятий как непосредственно в сфере деятельности Росгвардии, так и в вопросах, касающихся интересов граждан и организаций. В частности, по вопросам оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, охраны имущества», — заявил он в интервью «Парламентской газете».

За три года существования Росгвардии было подготовлено и принято более 40 федеральных законов, направленных на совершенствование правоотношений в сферах компетенции ведомства.

Он уточнил, что Росгвардия является достаточно молодым федеральным органом исполнительной власти, поэтому работа по созданию и совершенствованию законодательной и ведомственной нормативно-правовой баз активно продолжается.