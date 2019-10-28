Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
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- РИА Новости
«Гамидов, Юсуфов и иные лица выработали схему преступления и заранее распределили роли», — цитирует РИА Новости судью.
По его словам, Гамидов должен был использовать своё служебное положение для осуществления плана.
Прокурор просил назначить фигурантам наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.
По версии следствия, они присвоили 41 млн рублей. Сумма была предусмотрена на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
Данный эпизод был выделен из уголовного дела, по которому проходят ещё ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.