Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

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Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Гамидов, Юсуфов и иные лица выработали схему преступления и заранее распределили роли», — цитирует РИА Новости судью.

По его словам, Гамидов должен был использовать своё служебное положение для осуществления плана.

Прокурор просил назначить фигурантам наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.

По версии следствия, они присвоили 41 млн рублей. Сумма была предусмотрена на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. 

Данный эпизод был выделен из уголовного дела, по которому проходят ещё ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.

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