Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо.
Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа
  • Reuters

Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений. За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Российской шахматной федерации (РШФ) Андрея Филатова.

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