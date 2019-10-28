Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо.

Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений. За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Российской шахматной федерации (РШФ) Андрея Филатова.