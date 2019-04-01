Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы РШФ Филатова
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации, Филатов представлен к награде за успешное выступление сборной России на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году.
Отмечается, что победительница мирового первенства по шахматам в блице Екатерина Лагно награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Ранее сообщалось, что Владислав Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам.