Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы РШФ Филатова

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Российской шахматной федерации (РШФ) Андрея Филатова.
Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы РШФ Филатова
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации, Филатов представлен к награде за успешное выступление сборной России на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году.

Отмечается, что победительница мирового первенства по шахматам в блице Екатерина Лагно награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее сообщалось, что Владислав Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам.

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