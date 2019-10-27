Шнуров рассказал о попытке списать диктант у Шойгу

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в акции «Географический диктант», заявил, что пытался списать у министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам музыканта, он впервые писал географический диктант. Шнуров признался, что пытался подсмотреть у Шойгу ответы на некоторые вопросы.

Во время акции министр обороны сообщил, что очень хорошо написал прошлогодний диктант. Он добавил, что в этом году вопросы диктанта стали более познавательными.

Шойгу также отметил увеличение числа участников акции.

«Нам, конечно, хочется, чтобы люди ещё чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса даёт возможность узнать что-то ещё о нашей стране», — заявил он.

Ранее «Невские новости» сообщали, что военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября.