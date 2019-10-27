Шнуров рассказал о попытке списать диктант у Шойгу
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
По словам музыканта, он впервые писал географический диктант. Шнуров признался, что пытался подсмотреть у Шойгу ответы на некоторые вопросы.
Во время акции министр обороны сообщил, что очень хорошо написал прошлогодний диктант. Он добавил, что в этом году вопросы диктанта стали более познавательными.
Шойгу также отметил увеличение числа участников акции.
«Нам, конечно, хочется, чтобы люди ещё чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса даёт возможность узнать что-то ещё о нашей стране», — заявил он.
Ранее «Невские новости» сообщали, что военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября.