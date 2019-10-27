Тела троих детей нашли в сгоревшем доме в Рязанской области

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В сгоревшем доме в Рязанской области найдены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело.

«Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших — две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат 2018 года рождения», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в дачном доме в Красноярске погибли женщина и два ребёнка, возбуждено уголовное дело.

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