Тела троих детей нашли в сгоревшем доме в Рязанской области
«Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших — две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат 2018 года рождения», — говорится в сообщении регионального управления СК.
Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в дачном доме в Красноярске погибли женщина и два ребёнка, возбуждено уголовное дело.