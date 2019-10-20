Три человека погибли при пожаре в Красноярске

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В результате пожара в дачном доме в Красноярске погибли женщина и два ребёнка, возбуждено уголовное дело.
Три человека погибли при пожаре в Красноярске
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

«По предварительной версии следствия, сегодня ночью в Красноярске в частном дачном доме произошёл пожар, при тушении которого были обнаружены тела троих человек», — говорится в сообщении ГУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Отмечается, что погибшие — 56-летняя женщина и два её внука шести и восьми лет.

Также сообщается, что предварительной версией причины пожара является несоблюдение правил пожарной безопасности.

18 октября в многоэтажном жилом доме в Красноярске загорелась шахта лифта.

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