СК начал проверку из-за ЧП с сейфом в квартире в Кузбассе
- РИА Новости
По данным следствия, 26 октября в одну из больниц Новокузнецка доставили 66-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина в квартире двоюродной сестры открыл сейф с охотничьими принадлежностями умершего супруга родственницы.
Он попытался распилить сейф с помощью болгарки, в результате чего произошёл хлопок.
Ранее в квартире в Новокузнецке произошёл пожар после вскрытия старого сейфа.