СК начал проверку из-за ЧП с сейфом в квартире в Кузбассе

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Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования мужчины и женщины в результате хлопка, произошедшего при попытке распилить сейф в квартире в Новокузнецке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
СК начал проверку из-за ЧП с сейфом в квартире в Кузбассе
  • РИА Новости

По данным следствия, 26 октября в одну из больниц Новокузнецка доставили 66-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина в квартире двоюродной сестры открыл сейф с охотничьими принадлежностями умершего супруга родственницы.

Он попытался распилить сейф с помощью болгарки, в результате чего произошёл хлопок.

Ранее в квартире в Новокузнецке произошёл пожар после вскрытия старого сейфа.

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