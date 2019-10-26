СК начал проверку из-за ЧП с сейфом в квартире в Кузбассе

Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования мужчины и женщины в результате хлопка, произошедшего при попытке распилить сейф в квартире в Новокузнецке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

РИА Новости

По данным следствия, 26 октября в одну из больниц Новокузнецка доставили 66-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — заявили в ведомстве. Отмечается, что мужчина в квартире двоюродной сестры открыл сейф с охотничьими принадлежностями умершего супруга родственницы. Он попытался распилить сейф с помощью болгарки, в результате чего произошёл хлопок. Ранее в квартире в Новокузнецке произошёл пожар после вскрытия старого сейфа.