В квартире в Новокузнецке произошёл пожар после вскрытия старого сейфа

В одной из квартир жилого дома в Новокузнецке произошёл хлопок и возгорание после того, как жители вскрыли старый сейф. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

«63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего двоюродного брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего в прошлом году супруга. При попытке сделать это произошёл хлопок, от которого в жилище возник пожар», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

В результате инцидента хозяйка квартиры и её родственник получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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