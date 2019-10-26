В квартире в Новокузнецке произошёл пожар после вскрытия старого сейфа
- РИА Новости
«63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего двоюродного брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего в прошлом году супруга. При попытке сделать это произошёл хлопок, от которого в жилище возник пожар», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.
В результате инцидента хозяйка квартиры и её родственник получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
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