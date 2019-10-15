Двое госпитализированы после частичного обрушения дома в Приморье

После частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новонежине Приморского края госпитализированы два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Сейчас по решению КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — RT) организована вся работа, связанная с оказанием помощи пострадавшим, ребёнок отправлен в больницу, инвалид, который находился (в доме. — RT), тоже отправлен в больницу», — цитирует его ТАСС.

В Следственном комитете России по Приморскому краю отметили, что обрушение произошло после хлопка, вызванного неисправностью водонагревателя или другого бытового прибора, находящегося в ванной комнате одной из квартир.

14 октября в Новонежине произошло частичное обрушение жилого дома, в результате которого погибла женщина.