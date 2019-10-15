Двое госпитализированы после частичного обрушения дома в Приморье

Короткая ссылка
После частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новонежине Приморского края госпитализированы два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Сейчас по решению КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — RT) организована вся работа, связанная с оказанием помощи пострадавшим, ребёнок отправлен в больницу, инвалид, который находился (в доме. — RT), тоже отправлен в больницу», — цитирует его ТАСС.

В Следственном комитете России по Приморскому краю отметили, что обрушение произошло после хлопка, вызванного неисправностью водонагревателя или другого бытового прибора, находящегося в ванной комнате одной из квартир.

14 октября в Новонежине произошло частичное обрушение жилого дома, в результате которого погибла женщина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить