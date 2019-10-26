В Бурятии возбудили уголовное дело после хлопка газа в кафе

СУ СК по Бурятии возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда после хлопка бытового газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, в результате которого пострадали 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту получения травм различной степени тяжести при воспламенении газа работниками кафе, расположенного в центре Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»)», — говорится в заявлении.

В рамках расследования из кафе изъято газовое оборудование, следователи готовятся к допросу собственника помещения, а также владельца и директора кафе.

По версии следствия, за час до открытия в заведение пришли сотрудники и начали готовить блюда, однако через несколько минут после включения плит почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку.

«Всего на кухне находилось пять газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. Ещё один газовый баллон такой же ёмкости располагался в помещении моечной и был подключен к газовому водонагревателю», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что хлопок газа в кафе Улан-Удэ мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации.