В Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка бытового газа в кафе
«По прибытии пожарно-спасательных частей гарнизона установлено, что на кухне произошёл взрыв газового баллона... Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из 12 доставленных в больницу пострадавших госпитализировали пять человек.
Все пострадавшие являются сотрудниками кафе.
О происшествии уже доложено мэру города Игорю Шутенкову, городские службы перешли на усиленный режим работы в связи с ЧП.
Ранее сообщалось, что один из пострадавших при хлопке газа в кафе находится в коме.
Следственный комитет начал проверку.