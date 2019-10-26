В Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка бытового газа в кафе

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Причиной хлопка бытового газа и возникшего в результате пожара в кафе Улан-Удэ, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.

«По прибытии пожарно-спасательных частей гарнизона установлено, что на кухне произошёл взрыв газового баллона... Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из 12 доставленных в больницу пострадавших госпитализировали пять человек.

Все пострадавшие являются сотрудниками кафе.

О происшествии уже доложено мэру города Игорю Шутенкову, городские службы перешли на усиленный режим работы в связи с ЧП.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших при хлопке газа в кафе находится в коме.

Следственный комитет начал проверку.

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