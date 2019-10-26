В Приморье арестован подозреваемый в насилии над восьмилетней девочкой

В Приморском крае суд на два месяца арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в городе Артём. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

По информации следствия, о пропаже ребёнка стало известно вечером 24 октября.

Правоохранительные органы немедленно организовали поиски девочки, в результате которых с поличным был задержан 30-летний местный житель, который удерживал ребёнка возле гаражей в одном из районов города.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

«Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой, которая пропала по дороге в школу.

Позднее её тело было обнаружено недалеко от гаражей.

По словам подозреваемого, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он незаконно поселился в заброшенном гараже.