В Приморье арестован подозреваемый в насилии над восьмилетней девочкой

Короткая ссылка
В Приморском крае суд на два месяца арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в городе Артём. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

По информации следствия, о пропаже ребёнка стало известно вечером 24 октября.

Правоохранительные органы немедленно организовали поиски девочки, в результате которых с поличным был задержан 30-летний местный житель, который удерживал ребёнка возле гаражей в одном из районов города.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

«Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой, которая пропала по дороге в школу.

Позднее её тело было обнаружено недалеко от гаражей.

По словам подозреваемого, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он незаконно поселился в заброшенном гараже. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить