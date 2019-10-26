Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

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Общежитие горит на территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 55 человек эвакуированы.

«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что площадь горения составляет 1,2 тыс. кв. м.

Также сообщается, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет.

Согласно предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет.

30 сентября газета «Известия» сообщала, что из пятиэтажного дома в Чите эвакуировали 67 человек из-за пожара.

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