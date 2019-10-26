Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что площадь горения составляет 1,2 тыс. кв. м.
Также сообщается, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет.
Согласно предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет.
30 сентября газета «Известия» сообщала, что из пятиэтажного дома в Чите эвакуировали 67 человек из-за пожара.