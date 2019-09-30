Из пятиэтажного дома в Чите эвакуировали 67 человек из-за пожара
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Инцидент произошёл на улице Богомягкова. Информация о возгорании поступила в 0:12 по местному времени.
Пожарные эвакуировали 35 человек, в том числе восьмерых детей, по лестничным клеткам, ещё 32, включая семерых детей, были эвакуированы с помощью двух пожарных автолестниц.
Пострадавших нет. Причины пожара в квартире на третьем этаже устанавливаются.
К тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники.
В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.