Из пятиэтажного дома в Чите эвакуировали 67 человек из-за пожара

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В ночь на понедельник, 30 сентября, из пятиэтажного дома в Чите эвакуировали 67 человек из-за пожара, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
Из пятиэтажного дома в Чите эвакуировали 67 человек из-за пожара
  • © МЧС России по Забайкальскому краю

Инцидент произошёл на улице Богомягкова. Информация о возгорании поступила в 0:12 по местному времени.

Пожарные эвакуировали 35 человек, в том числе восьмерых детей, по лестничным клеткам, ещё 32, включая семерых детей, были эвакуированы с помощью двух пожарных автолестниц.

Пострадавших нет. Причины пожара в квартире на третьем этаже устанавливаются.

К тушению привлекли 39 человек и 12 единиц техники.

В конце января портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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