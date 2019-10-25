Самолёты ЧФ провели бомбометание по горным целям

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Самолёты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели практическое бомбометание на учениях в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Самолёты ЧФ провели бомбометание по горным целям
  • РИА Новости

По сценарию, самолёт-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности. Для уничтожения поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М.

«Экипажи нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270», — рассказали в пресс-службе.

Вместе с этим участники манёвров отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах и одиночно, и в составе пар.

Ранее URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.

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