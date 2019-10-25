В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроекта о безопасных дорогах в 2019 году

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Завершены все ремонтные работы на дорогах Удмуртии, запланированные в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроекта о безопасных дорогах в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Специалисты отремонтировали 79 участков протяжённостью 134,5 км.

«Не были нарушены сроки выполнения работ, не было нарушено качество и, самое главное, действовала пятиступенчатая система контроля работ», — заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

На реализацию нацпроекта в 2019 году направлено 1,7 млрд рублей.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбурге рассказали о ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог.

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