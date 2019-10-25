Эксперт оценила ситуацию с тарифами в рамках мусорной реформы
- РИА Новости
«Инвесторы и население связаны через тариф, но тариф — это не то же, что платёж населения. У нас заблуждение, что население платит по тарифу. Платёж населения — это приведённая формула от тарифа. Тариф должен быть экономически обоснован», — заявила она.
Что касается того, должен ли тариф полностью оплачиваться населением, то, по мнению эксперта, нужно садиться и выстраивать правильную модель.
Как отметила Бик, либо социальные льготы доводятся до потребителя, либо инвестору субсидируют экономически обоснованный тариф.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области намерены ввести раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года.