В РЭО оценили тарифное регулирование в сфере вывоза и переработки мусора

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Заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин в беседе с НСН оценил тарифное регулирование в сфере вывоза и переработки мусора.
В РЭО оценили тарифное регулирование в сфере вывоза и переработки мусора
  • РИА Новости

«Действующее правило тарифного регулирования устроено таким образом, что, если ты выбираешь большее количество ресурсов из отходов, у тебя больше вычитается из тарифов, потому что ты продаёшь эти ресурсы на рынке», — заявил он.

Как отметил Макрушин, это стимулирует уход владельцев сортировки в чёрные расчёты, чтобы не показывать эти объёмы.

По его словам, на данный момент региональный оператор не может потратить больше 1% на покупку контейнеров и учесть эти расходы в тарифах.

Кроме того, Макрушин отметил, что есть вопросы с проведением конкурсов при выборе компаний-перевозчиков.

Ранее замглавы Российского экологического оператора по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.

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