В РЭО оценили тарифное регулирование в сфере вывоза и переработки мусора
- РИА Новости
«Действующее правило тарифного регулирования устроено таким образом, что, если ты выбираешь большее количество ресурсов из отходов, у тебя больше вычитается из тарифов, потому что ты продаёшь эти ресурсы на рынке», — заявил он.
Как отметил Макрушин, это стимулирует уход владельцев сортировки в чёрные расчёты, чтобы не показывать эти объёмы.
По его словам, на данный момент региональный оператор не может потратить больше 1% на покупку контейнеров и учесть эти расходы в тарифах.
Кроме того, Макрушин отметил, что есть вопросы с проведением конкурсов при выборе компаний-перевозчиков.
Ранее замглавы Российского экологического оператора по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.