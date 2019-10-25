Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.
Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
  • РИА Новости

«Переговоры о том, чтобы признать Крым российским для них окончательно? Пожалуйста, для нас вопрос закрыт. Осталось только им признать. Если в этой части переговоры — слава богу, пусть признают», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в 2014 году крымчане сделали однозначный выбор.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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