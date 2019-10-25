Путин не планирует встречаться с Бутиной после её возвращения

У президента России Владимира Путина нет в планах встречаться с осуждённой в США Марией Бутиной, которая должна вернуться на родину утром 26 октября.

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Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, не планирует», — сказал он журналистам, отвечая на сооветствующий вопрос. Слова Пескова приводит РИА Новости. Ранее посольство России в США сообщило, что Бутина прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября. В сентябре правозащитник Александр Ионов рассказал ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.