Путин не планирует встречаться с Бутиной после её возвращения
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не планирует», — сказал он журналистам, отвечая на сооветствующий вопрос. Слова Пескова приводит РИА Новости.
Ранее посольство России в США сообщило, что Бутина прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.
В сентябре правозащитник Александр Ионов рассказал ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.