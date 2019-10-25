Путин не планирует встречаться с Бутиной после её возвращения

Короткая ссылка
У президента России Владимира Путина нет в планах встречаться с осуждённой в США Марией Бутиной, которая должна вернуться на родину утром 26 октября.
Путин не планирует встречаться с Бутиной после её возвращения
  • Facebook

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», — сказал он журналистам, отвечая на сооветствующий вопрос. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Ранее посольство России в США сообщило, что Бутина прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.

В сентябре правозащитник Александр Ионов рассказал ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить